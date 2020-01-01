Торговые центры и рестораны прогнозируют резкое снижение посещаемости после введения QR-кодов Трафик может упасть на 45–70% Поделиться Поделиться Твитнуть

Торговые центры закрыты

Константин Долгановский

Руководители заведений общепита и торговых центров Пермского края с пониманием относятся к возможному введению QR-кодов для посещений ТЦ и заведений общепита, но в этом случае прогнозируют снижение количества посетителей на 45 — 70%, опрос участников рынка провёл «Коммерсант-Прикамье».

Отмечается, что некоторые кафе и рестораны могут прекратить работу.

Во вторник, 19 октября, региональный оперштаб должен рассмотреть новые ограничительные меры, в числе которых ограничение входа в торговые центры, рестораны и кафе. Причины введения новых мер — растущая заболеваемость и недостаточные темпы вакцинации.

В региональном правительстве также предлагают ввести самоизоляцию для людей старше 65 лет, не имеющих иммунитета против COVID-19 и локдаун для муниципалитетов с низким процентом вакцинированных.

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