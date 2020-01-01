Олеся Максименко В Прикамье превышен порог заболеваемости ОРВИ среди взрослых За неделю заболели свыше 27,8 тыс. жителей региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, с 11 по 17 октября в Пермском крае зафиксировано 27 862 заболеваний ОРВИ, сообщает ТК ВЕТТА.

Превышение эпидпорога выявлено среди взрослого населения — на эту группу приходится 59,5% заразившихся. Среди больных ОРВИ циркулируют такие возбудители, как парагрипп, риновирусы, РС-вирусы. Вирусы гриппа пока не обнаружены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.