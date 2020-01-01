Росимущество передало в собственность Перми два земельных участка для строительства школ

Они расположены в Индустриальном районе

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Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в муниципальную собственность Перми два земельных участка общей площадью 11,48 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участки расположены в Индустриальном районе. 

Мэрия планирует разместить на этих землях муниципальные учреждения среднего (полного) общего образования.


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