Росимущество передало в собственность Перми два земельных участка для строительства школ Они расположены в Индустриальном районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в муниципальную собственность Перми два земельных участка общей площадью 11,48 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участки расположены в Индустриальном районе.

Мэрия планирует разместить на этих землях муниципальные учреждения среднего (полного) общего образования.





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