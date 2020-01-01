Елена Синица
В Прикамье могут освободить от транспортного налога владельцев электромобилей
В крае числится 20 таких машин
Организации и физлица, владеющие автомобилями с исключительно электродвигателями, могут освободить от уплаты транспортного налога. Такой законопроект внёс в Законодательное собрание губернатор края Дмитрий Махонин.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такая льгота может простимулировать автомобилистов перейти на экологически чистый транспорт.
В финансово-экономическом обосновании уточняется, что по данным на 2020 год, на территории края насчитывалось 20 таких автомобилей. В случае введения этой льготы, сумма выпадающих доходов ежегодно будет составлять 300,4 тыс.руб.
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