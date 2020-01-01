Олеся Максименко Зрители пермского Театра-Театра могут сдать ПЦР-тест за полцены Сделать это можно только при предъявлении билета Поделиться Поделиться Твитнуть

С понедельника, 18 октября, пермский Театр-Театр совместно с лабораторией «МедЛабЭкспресс» запускают акцию, по которой зрители театра могут сдать ПЦР-тест с 50%-ой скидкой. Стоимость услуги для них составит 840-900 руб.

ПЦР-тестирование по специальной цене зрители могут пройти в заборном пункте «МедЛабЭкспресс» по адресу ул. Ленина, 82. Также можно приобрести индивидуальный набор для самовзятия мазка в любом заборном пункте лаборатории «МедЛабЭкспресс», осуществить забор биоматериала согласно приложенной инструкции и принести его в часы работы пунктов.

Как сообщает пресс-служба культурного учреждения, получить скидку можно только при предъявлении билета в Театр-Театр.

«Совместно разработанная программа лояльности стартует 18 октября в пилотном режиме; в зависимости от результатов она будет дорабатываться и развиваться, — говорит исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин. — К слову, поклонникам театрального искусства выгоднее сразу планировать «культурный марафон»: результат ПЦР-теста действителен в течение 72 часов, так что с ним можно посмотреть два-три спектакля в Театре-Театре или посетить не только ТТ, но и театр оперы и балета, ТЮЗ, филармонию».

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