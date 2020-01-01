Мария Сыропятова В ТРЦ «Планета» откроется подземная парковка Поделиться Поделиться Твитнуть

ТРЦ Планета

Константин Долгановский

В ТРЦ «Планета» с 1 ноября заработает подземная парковка. Об этом сообщает пресс-служба компании-застройщика ТРЦ «Планета» Malltech.

На подземной парковке — 501 машиноместо, из которых 20 семейных и 11 для маломобильных групп населения. Расписание работы паркинга — ежедневно с 10 до 23 часов на въезд и с 10 до 3 часов на выезд.

До конца 2022 года подземную парковку сделают бесплатной, а потом будет установлен тариф. Ориентировочно стоимость одного часа составит 50 руб.

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