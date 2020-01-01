Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми скончался автор книги о теории власти Сергею Щеглову было 56 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Щеглов

Вечером 17 октября не стало Сергея Щеглова, выдающегося философа, писателя-фантаста и автора популярной книги о теории власти.

Вспоминая Сергея Щеглова, невозможно не вертеть в голове строчку «…Гений, парадоксов друг». Он был непревзойдённым мастером парадоксального мышления, из тех людей, которых нельзя назвать очень известными и популярными, но в кругах ценителей они являются по-настоящему культовыми фигурами.

Наибольшую известность принесла ему книга «Лестница в небо», написанная в соавторстве с Михаилом Хазиным и посвящённая теории власти.

В своём интервью «Новому компаньону» он говорит:

«Я — человек будущего… Это профессионал без постоянной профессии: профессия меняется в зависимости от задачи. Система образования должна готовиться к тому, что придётся постоянно переучивать людей, потому что задачи будут меняться часто. Что касается меня, то я никогда не стремился заниматься чем-то одним. В 2010 году я заново переучился на программиста (уже занимался этим в конце 1980-х годов), этим теперь и зарабатываю».

Насколько нам известно, планировалось продолжение «Лестницы в небо», работа над которым была уже в разгаре.

Мы искренне соболезнуем отцу, жене, всем близким и друзьям Сергея Щеглова и гордимся, что он был автором нашего издания «Компаньон-magazine». Жаль, что так мало…

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