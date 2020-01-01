Мария Сыропятова Пермское кафе по продаже шаурмы использовало элементы товарного знака McDonald’s УФАС по Пермскому краю выявили факт недобросовестной конкуренции сети фастфуда Поделиться Поделиться Твитнуть

В пермской сети кафе по продаже шаурмы использовали в своих вывесках перевёрнутую букву «М» с закруглёнными концами, весьма сходную с товарным знаком компании МсDonald’s. О выявленном нарушении закона о защите конкуренции сообщили в УФАС по Пермскому краю.





У сети кафе «Wаурма» не было разрешения на использование товарного знака международной компании. Все заведения сети «Wаурма» расположены в селе Култаево Пермского района, Дзержинском и Мотовилихинском районе Перми.





В результате владельцы сети кафе по продаже шаурмы будут оштрафованы по п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции. За каждый факт использование элемента товарного знака будет выписал штраф в 20 тыс. руб. И это несмотря на то, что все нарушения были устранены до рассмотрения дела.

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