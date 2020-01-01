Андрей Стрельцов «Кама» дважды проиграла на своей площадке Пермская волейбольная команда уступила челябинскому «Динамо» Поделиться Поделиться Твитнуть

В выходные прошли игры третьего тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». На своей площадке «Кама» встречалась с ВК «Динамо» (Челябинск) и дважды уступила — 0:3 и 1:3.

Пока в шести играх пермские волейболисты сумели победить лишь дважды. В первом туре они были сильнее «Магнитки».

На сегодня «Кама» занимает 6-е место среди восьми коллективов.

Следующим соперником пермской команды будет ВК «Нова», лидер турнира. Поединки пройдут в СК имени Сухарева 23 октября.





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