Андрей Стрельцов
«Кама» дважды проиграла на своей площадке
Пермская волейбольная команда уступила челябинскому «Динамо»
В выходные прошли игры третьего тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А». На своей площадке «Кама» встречалась с ВК «Динамо» (Челябинск) и дважды уступила — 0:3 и 1:3.
Пока в шести играх пермские волейболисты сумели победить лишь дважды. В первом туре они были сильнее «Магнитки».
На сегодня «Кама» занимает 6-е место среди восьми коллективов.
Следующим соперником пермской команды будет ВК «Нова», лидер турнира. Поединки пройдут в СК имени Сухарева 23 октября.
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