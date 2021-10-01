Олеся Максименко В краевой столице пройдут публичные слушания по изменениям в ПЗЗ Они состоятся в четырёх районах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

1 и 2 ноября в Перми состоятся публичные слушания, где будут обсуждаться изменения территориальных зон различных участков, сообщает пресс-служба городской администрации.

1 ноября в 18:00 слушания пройдут в общественном центре «Энергия» Ленинского района (ул. Монастырская, 96) и в администрации Свердловского района (ул. Сибирская, 58).

2 ноября в 18:00 обсуждения пройдут в администрациях Мотовилихинского (ул. Уральская, 36) и Орджоникидзевского (ул. Александра Щербакова, 24) районов.

С 15 октября до 3 ноября материалы проекта выложены на официальном сайте администрации Перми. Замечания и предложения принимаются до 3 ноября в администрациях пермских районов и в департаменте градостроительства и архитектуры администрации города (ул. Сибирская, 15).

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