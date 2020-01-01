Сергей Данилов На трассе у посёлка Майский загорелся автобус «Ижевск-Пермь» Поделиться Поделиться Твитнуть

На трассе «Казань-Пермь» у поворота на поселок Майский загорелся рейсовый пассажирский автобус «Ижевска-Пермь». О ЧП, произошедшем около 13:00, сообщает «КП в Перми» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС.

Из автобуса оперативно вышли 22 пассажира. К счастью, в пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали две единицы техники и 15 человек личного состава. Причины ЧП устанавливаются.





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