Андрей Стрельцов «Звезда 2005» обыграла «Енисей» Женский футбольный клуб из Перми продолжает претендовать на медали чемпионата страны Поделиться Поделиться Твитнуть

ЖФК «Звезда-2005» на своём поле в рамках чемпионата страны среди команд Суперлиги-2021 обыграл красноярский «Енисей» 2:1.

В составе хозяек дублем отметилась капитан команды Олеся Курочкина. Она дважды поразила ворота соперниц на 1-й и 45-й минутах встречи. Ответный гол «Енисей» забил лишь в самом конце поединка.

В турнирной таблице «Звезда 2005» сохранила за собой четвертое место. Отставание от третьей позиции составляет два очка.

Следующий матч(0+) «Звезда-2005» проведет дома 30 октября против ЖФК «Ростов».

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