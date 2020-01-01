Андрей Стрельцов «Молот» начал с поражения свое выездное турне В Нефтекамске пермская хоккейная дружина уступила «Торосу» Поделиться Поделиться Твитнуть

Хоккеисты «Молота» начали выездное турне в рамках чемпионата ВХЛ. Все пермская команда вне родных стен проведёт пять матчей. Первый из них состоялся в Нефтекамске. В упорной борьбе победили хозяева 4:3.

Первый период завершился вничью 1:1. Гол в составе гостей забил Алексей Шубин. Во второй двадцатиминутке «Торос» забросил подряд три шайбы, а «Молот» ответил лишь одной. Отличился Камиль Шиафотдинов. В заключительной трети подопечные Альберта Логинова сократили разрыв до минимума за счёт гола Дениса Цыганова, но взять хотя бы очко в этом матче им не удалось.

Следующая игра(0+) для «Молотобойцев» состоится 20 октября в Рязани.

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