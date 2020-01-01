Андрей Стрельцов «Звезда» проиграла в Екатеринбурге Пермский футбольный клуб уступил в гостях дублю «Урала» Поделиться Поделиться Твитнуть

«Звезда» уступила «Уралу-2» со счётом 2-4 в последнем матче первого круга чемпионата второй лиги ФНЛ.

Первый тайм завершился вничью 1:1. Гол в пермской команде забил Илья Прохоров. Затем после перерыва подопечные Валерия Петракова вновь вышли вперёд, благодаря голу Валерия Альшанского, но, когда до конца игры оставалось 15 минут хозяева сумели трижды огорчить голкипера пермяков.

Реванш за обидное поражение «Звезда» сможет взять уже 23 октября, когда на своем поле примет(0+) этого же соперника — «Урал-2».

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