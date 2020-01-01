Сергей Данилов В Пермском крае выявлено 586 новых случаев заболевания COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

За последние сутки в Пермском крае выявлено 586 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Всего же в регионе с начала эпидемии выявлено 110 тыс. 169 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Абсолютное большинство инфицированных выявлено в Перми — 315. На втором месте по заболеваемости — Соликамский городской округ, где COVID-19 диагностирован у 70 человек. На третьем месте — Пермский муниципальный район, в котором обнаружено 63 жителя с коронавирусом.

Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.

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