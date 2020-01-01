Сергей Данилов Верховный суд РФ признал, что нарушение масочного режима не является «малозначительным правонарушением» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Нарушение масочного режима во время пандемии COVID-19 не может считаться малозначительным правонарушением, заявил Верховный суд РФ. Позиция изложена в постановлении судебной коллегии, сообщает «Коммерсант».

Такое решение высший судебный орган вынес по итогам рассмотрения дела жителя Якутии Михаила Лукина. Он посетил без маски магазин «Колобок» в Якутске, где его заметили полицейские и назначили ему предупреждение. Это самое мягкое наказание по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Физлиц по ней могут оштрафовать на 30 тыс. руб.

Житель Якутии пытался обжаловать протокол за такое нарушение в нескольких инстанциях, ни одна из которых его не поддержала. После этого Лукин обратился в Верховный суд с просьбой отменить решения судов или признать его проступок малозначительным.

Согласно ст. 2.9 КоАП РФ. при малозначительности совершенного правонарушения судья, орган или должностное лицо, уполномоченные решать соответствующее дело, могут освободить лицо, совершившее правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Верховный суд в своем решении указал, что малозначительным считается проступок, размер вреда и тяжесть наступивших последствий которого не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений. Нахождения в публичном месте без маски суд к ним не отнес. Решения нижестоящих инстанций были оставлены в силе.

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