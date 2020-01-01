Андрей Стрельцов Молодая пермская фигуристка стала призёром этапа Кубка России Это пока самое большое достижение спортсменки в ее карьере Поделиться Поделиться Твитнуть

Ксения Гущина завоевала бронзовую медаль на втором этапе Кубка России по фигурному катанию. Соревнования проходили в Йошкар-Оле.

Пермская спортсменка за прокат произвольной программы получила 113,62 балла, в сумме за два соревновательных дня — 170, 31. Ранее Ксения выступала в категории юниоров и только в этом году начала выступать в компании со взрослыми. Фигуристку тренирует Ольга Старцева.

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Всего за победу боролись тринадцать фигуристок. Третий этап Кубка России(0+) пройдёт с 24 по 28 октября в Сочи.

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