Со 105-летием со дня образования!
Пермский университет поздравляет Армен Гарслян
Ректору Пермского государственного национального
исследовательского университета,
Дмитрию Георгиевичу КРАСИЛЬНИКОВУ
Уважаемый Дмитрий Георгиевич!
Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, докторантов и весь коллектив Пермского государственного национального исследовательского университета со 105-летием со дня образования!
Сегодня ПГНИУ — один из главных в России образовательных и научных центров с разветвлённой и постоянно развивающейся инфраструктурой. Сохраняя верность традициям, вы продолжаете внедрять передовые информационные технологии и инновационные педагогические методики, укрепляете авторитет вуза в российском научно-образовательном сообществе.
Отрадно быть частью эволюции университета, считать его родным, и быть выходцем первого вуза на Урале, не только по праву рождения, но и вкладу в развитие образования, науки и экономики!
Искренне желаю Вам больших успехов, великих достижений и усердной работы, потрясающих возможностей, крепкого здоровья и мира!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»,
член попечительского совета ПГНИУ
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