Со 105-летием со дня образования! Пермский университет поздравляет Армен Гарслян Поделиться Поделиться Твитнуть

ПГНИУ университет

Константин Долгановский

Ректору Пермского государственного национального

исследовательского университета,

Дмитрию Георгиевичу КРАСИЛЬНИКОВУ

Уважаемый Дмитрий Георгиевич!

Сердечно поздравляю Вас, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов, докторантов и весь коллектив Пермского государственного национального исследовательского университета со 105-летием со дня образования!

Сегодня ПГНИУ — один из главных в России образовательных и научных центров с разветвлённой и постоянно развивающейся инфраструктурой. Сохраняя верность традициям, вы продолжаете внедрять передовые информационные технологии и инновационные педагогические методики, укрепляете авторитет вуза в российском научно-образовательном сообществе.

Отрадно быть частью эволюции университета, считать его родным, и быть выходцем первого вуза на Урале, не только по праву рождения, но и вкладу в развитие образования, науки и экономики!

Искренне желаю Вам больших успехов, великих достижений и усердной работы, потрясающих возможностей, крепкого здоровья и мира!

Армен ГАРСЛЯН,

председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс»,

член попечительского совета ПГНИУ





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