Елена Синица Возведён первый этаж нового корпуса пермской гимназии №17 Сейчас ведутся работы по бетонированию полов и устройству опалубки Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Подрядная организация ООО «Юнайт», занимающаяся строительством нового корпуса пермской гимназии №17, выполнила работы по устройству фундамента и подвальных помещений. Кроме этого, возведён первый этаж. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас продолжаются работы по бетонированию полов, устройству опалубки. Также выполняется каменная кладка перегородок и наружных стен, устройство систем вентиляции, армирование полов, разработка траншеи под электроснабжение.





Новое здание состоит из двух блоков и будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь корпуса составит более 10,5 тыс. кв. м. Оба здания должны быть связаны общим переходом на втором этаже.





По проекту, в блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, кабинет кулинарии, помещения медицинского блока, библиотеку с читальным залом и столовую.





На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Кроме того, на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем — кабинет информатики. На четвёртом — кабинеты психолога и логопеда.





Блок «Б» будет «отдан» под спорт. В частности, в нём запланированы два спортзала, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми.





Корпус планируется ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2022 году.

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