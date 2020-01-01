Пермским медикам будут доплачивать по 200 руб. за каждого вакцинированного от COVID-19 Правительство края приняло постановление о выплатах стимулирующего характера Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Постановлением правительства Пермского края от 12 октября в регионе устанавливается выплата стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в вакцинации населения. Документ опубликован на сайте краевого правительства.

За каждого вакцинированного жителя Прикамья медикам организаций, подведомственных краевому минздраву, будет выплачиваться по 200 рублей.

Уточняется, что выплаты смогут получать врачи, проводящие медосмотр пациента, работники, непосредственно проводящие вакцинирование, а также медики, вносящие сведения о вакцинированных в соответствующий информационный ресурс.

Выплаты устанавливаются «за случай вакцинации, законченный в период с 27 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года включительно».

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