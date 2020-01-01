Мария Сыропятова Мэрия Перми отозвала письмо о возможности заключения концессионного соглашения с ПСК УФАС по Пермскому краю вынесло предупреждение администрации Перми из-за нарушения антимонопольного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми отозвала письмо ООО «ПСК» о возможности заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры Перми. Это было сделано после предупреждения УФАС по Пермскому краю по поводу нарушения антимонопольного законодательства. В пресс-службе краевого антимонопольного ведомства сообщили, что власти Перми применили неравный подход к оценке хозяйствующих субъектов, создав преимущественные условия для ООО «ПСК».

В конце декабря 2020 года в мэрию Перми от ООО «ПСК» поступило предложение о заключении концессионного соглашения на объекты коммунальной инфраструктуры Перми. Затем мэрия в соответствии с требованиями законодательства опубликовала объявление о возможности заключения концессионного соглашения на своём сайте. На него откликнулась ООО «РКап Концессионная компания №10». Но эта заявка была отклонена департаментом имущественных отношений мэрии Перми из-за того, что компания не предоставила документы, подтверждающие наличие у неё необходимых для инвестиции денежных средств или возможности получить их в кредитной организации.

В УФАС по Пермскому краю провели анализ документов и пришли к выводу, что и ООО «ПСК» не предоставило документы, подтверждающие наличие у него необходимых для инвестиций средств или возможность их получения.

«Несмотря на это, администрация Перми приняла решение о возможности заключения концессионного соглашения с ООО «ПСК» и отклонила заявку ООО «РКап Концессионная компания №10». Таким образом, одна компания была поставлена в преимущественное положение по сравнению с другой, что является нарушением антимонопольного законодательства», — считает начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС России Марк Раев.

В результате в антимонопольном ведомстве вынесли 20 августа 2021 года предупреждение городским властям о необходимости соблюдения законодательства о конкуренции.

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