Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 15 по 17 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

15 октября в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка старинных учебных изданий «В пользу российского юношества» (6+).

15 октября в Доме актёра откроется выставка ироничной графики Дмитрия Кононова «Шаг навстречу» (6+).

Дом народного творчества «Губерния»

15 и 16 октября в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт VII межрегиональный форум «Русский мир» (6+). Участники познакомятся с практиками работы коллективов России, обсудят проблемы сохранения и развития народного творчества и вопросы развития ремесленной деятельности в регионе. В 2021 году форум приурочен к датам проведения Всероссийского конкурса фольклорных ансамблей «Традиции» (6+). Гала-концерт победителей конкурса начнётся 16 октября в 15:00.

15 и 16 октября с 12:00 Музей KAMWA проводит дни открытых дверей (0+) и приглашает в своё творческое пространство. В рамках дней открытых дверей посетителей ждёт КЛАДoffка КАМВЫ — гаражная распродажа, на которой будут представлены платья, реквизит, старинный текстиль и многое другое.

15, 16 и 17 октября в малом театральном зале Завода Шпагина пройдут показы спектаклей «Шекспир во время чумы» (15 октября в 19:00, 16+); «Путешествие с луной» (16 октября в 13:00, 0+, от 3 лет) и «Таинственный гиппопотам» (17 октября, 12:00 и 17:00, 0 +, от 3 лет) театра «Карабаска».

15 октября в 18:00 в Пермской Арт-резиденции состоится открытие персональной выставки «Избранное» (0+) Натальи Талавиры, известного художника в области декоративно-прикладного искусства и станковой графики.

15 октября в 19:00 в Органном концертном зале состоится концерт Карэна Шахгалдяна «Скрипка в опере» (6+).

15 октября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» лаборатория «Открытый код» приглашает на спектакль «Батин архив» (16+). В основу спектакля легли истории, рассказанные Леонидом Сотниковым его сыну Михаилу во время режима самоизоляции, введенного в Перми весной 2020 года. Передвижение по городу было запрещено, и Михаил с отцом, давно не ладившие друг с другом, оказались заперты в квартире. Впервые за долгие годы Михаил стал задавать отцу неудобные вопросы: куда тот исчез, когда сыну было 14, почему выбрал те или иные профессии, почему отказывался от «хлебных» должностей; а папа отвечал байками из своей жизни.

15 и 16 октября в 20:00 в театре «Сцена-Молот» пройдёт спектакль-читка «С училища» (18+) по пьесе Андрея Иванова.

До 16 октября на сайте Operan Play можно увидеть трансляцию оперы «Риголетто» (16+) в постановке Софии Юпитер.

Пермский краеведческий музей

16 октября с 11:30 «Хохловка» приглашает на фольклорную экскурсию «Батюшка Покров — конец хороводам, начало посиделкам» (0+).

16 октября в 15:00 на площади перед Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского стартует спектакль-променад Location (12+).

16 октября в 16:40 и 16:50 в фойе Пермского академического Театра-Театра стартуют экскурсии по закулисью с артистами ТТ.

16 октября в 18:00 и 20:00 в частной филармонии «Триумф» театр «Балет Евгения Панфилова» представит премьеру одноактного балета на музыку Чавеллы Варгос Libertad (12+) в постановке Алексея Расторгуева. Спектакль посвящён жизни и творчеству одной из самых известных художниц XX века — Фриды Кало. В постановке задействован весь женский состав труппы, а главную роль исполнит солистка театра Мария Тихонова.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

16 октября в 19:00 в Большом зале филармонии откроется IV Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки (6+). На открытии выступит Русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

17 октября в 15:00 в Пермском театре кукол пройдёт мастер-класс по изготовлению белого грима и ангруаза «Мастерская гримёра» (6+, от 9 лет).

Пермский краеведческий музей

17 октября в 15:00 в Доме Мешкова пройдёт экскурсия по выставке «Дом мод Леонида Ивановича Лемехова» (0+). Экскурсию проведет автор выставки Лидия Станиславовна Цвирко. Увидеть выставку можно до 30 ноября.

17 октября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» в рамках кинотеатрального проекта, посвящённого 100-летию Зальцбургского фестиваля, приглашают на «Свадьбу Фигаро» (16+) — исторический спектакль 2006 года, в котором Анна Нетребко стала частью выдающегося моцартовского ансамбля под управлением Николауса Арнонкура.

17 октября в 19:00 в Органном концертном зале в рамках IV Международного Строгановского фестиваля хоровой музыки (6+) лауреаты всероссийских и международных конкурсов хор «Kama Cantabile» Пермского музыкального колледжа, Мужской хор Пермской капеллы мальчиков и Камерный оркестр «Орфей» представлят программу «Viva La Musica!», где исполнят сочинения Березовского, Гречанинова, Форе, Чилкотта, Десятникова и Батина.

До 18 октября на сайте Operavision можно увидеть трансляцию оперы «Кармен» (16+) в Новом национальном театре Токио.

18 октября в Перми стартует фестиваль научно-популярного кино Future.doc (16+). С подробной программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

До 8 ноября в галерее «Пермский период» проходит выставка к 80-летнему юбилею Юрия Лапшина «XX — XXI. Пространство времени» (16+). В экспозиции представлены работы с 1977 по 2021 годы и сквозь пространство загадочных и притягательных миров художника.

До 21 декабря на сайте «Ваш досуг» можно увидеть трансляцию балета «Танцующий Моцарт» (16+).

До 7 июня 2022 года на сайте «Ваш досуг» доступна трансляция выступления Хореографического ансамбля при Парижской консерватории (16+).

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижёром Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

Ежедневно на сайте проекта «Русские сезоны» можно увидеть многочисленные трансляции спектаклей, концертов и видеолекций (12+), например, видеоэкскурсию по музею театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге или запись оперы Пиччни «Богема» театра «Мюзик-Холл».

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