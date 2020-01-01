Олеся Максименко В Горнозаводске за коррупцию осуждён экс-сотрудник ОАО «РЖД» Он похитил у компании более 277 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Чусовской городской суд Пермского края вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ОАО «РЖД», признанного виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствием было установлено, что с ноября 2018 по апрель 2019 мужчина заключал фиктивные договоры на ликвидацию снежных заносов. Затем он направлял в бухгалтерию компании подложные акты о выполненных работах, а перечисленные на счета подконтрольных ему лиц средства обналичивал. Своими действиями обвиняемый причинил ОАО «РЖД» ущерб на 277 тыс. руб.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы и взыскал полную суму причинённого им ущерба. Отбывать наказание виновный будет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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