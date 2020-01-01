Олеся Максименко Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 26 муниципалитетах Прикамья В лидерах по количеству заражённых — Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На первом месте по количеству новых заражённых за последние сутки в Пермском крае — столица региона. Здесь выявлено 262 инфицированных. На втором и третьем местах — Пермский район и Куединский округ: 50 и 49 новых случаев соответственно.

В Октябрьском округе диагноз COVID-19 подтверждён у 36 жителей, в Добрянском — у 33, в Чусовском — у 27, в Березниках — у 22, в Чернушинском округе — у 14, в Горнозаводском— у 12.

В Берёзовском округе и Чайковском — по 10 инфицированных, в Ординском округе — восемь, в Лысьвенском и Соликамском округах — по шесть, в Суксунском — пять, в Гремячинском — четыре.

В Губахе, Кунгуре, Кунгурском районе, Краснокамском и Нытвенском округах выявлено по два новых случая заражения, в ЗАТО Звёздный, Кизеле, Ильинском, Красновишерском и Осинском округах — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.