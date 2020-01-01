Олеся Максименко За усиление мер против распространения COVID-19 высказалась лишь пятая часть пермяков Почти половина респондентов затруднилась ответить на этот вопрос Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса SuperJob, лишь пятая часть жителей Перми — 21% — выступает за ужесточение ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

При этом 37% респондентов высказались против, а 42% затруднились ответить на этот вопрос.

Добавим, опрос проводился в городах-миллионниках России. Наиболее активно за повсеместную вакцинацию и формирование коллективного иммунитета выступают жители Челябинска и Самары (по 37%), Воронежа, Екатеринбурга и Уфы — по 31% опрошенных.

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