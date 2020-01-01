Мария Сыропятова Торги по продаже УДС «Молот» начнутся с цены в 600 млн руб. Аукцион возобновится 18 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Аукцион по продаже имущественного комплекса УДС «Молот» будет возобновлён 18 октября. Об этом «Новому компаньону» сообщил конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенёв. Ожидается, что торги начнутся с цены в 600,3 млн руб.

Ранее в УФАС по Пермскому краю поступила жалоба, и торги были приостановлены до её рассмотрения. 14 октября жалоба была признана необоснованной, после чего антимонопольное ведомство разрешило аукцион возобновить.

Напомним, два аукциона по продаже УДС «Молот» в августе и сентябре (по ценам 702,1 млн руб. и 631,9 млн руб.) были признаны несостоявшимися, на них не было подано ни одной заявки.

С 27 сентября торги имущественного комплекса дворца спорта перешли в формат публичного предложения. Процедура предусматривает снижение цены лота каждые три рабочих дня на пять процентов.

Возможность приобрести УДС «Молот» рассматривают краевые власти. Для этого в уставный капитал КРПК из бюджета Прикамья передано 284 млн руб.

Собственник УДС «Молот» — ПАО «Мотовилихинские заводы» объявлен банкротом в 2018 году. Общая сумма требований — 17,6 млрд руб. При этом предприятие продолжает производственную деятельность в рамках дочерних предприятий: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение».

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