Лучшие наставники России — на «Азоте» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Сотрудники филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» вошли в число лучших наставников России. Портреты 13 азотчиков размещены на сайте Центрального Института Труда.

В число лучших наставников — азотчиков вошли работники, являющиеся преподавателями теоретического обучения и инструкторами производственного обучения, участниками конкурса «Лучший наставник филиала «Азот» и руководителями практики студентов. Увидеть их можно в трех разделах: Доска почета — напарники, Доска почета — регионы (Приволжский ФО) и Производственная сфера /зал 2.

На «Азоте» развита система наставничества, нацеленная на подготовку кадров и сохранение опыта профессионалов. Ежегодно проводятся как конкурсы профессионального мастерства, так и выявляются лучшие среди наставников. С2012 года в филиале «Азот» действует Совет наставников. Он занимается мониторингом и совершенствованием процесса подготовки, обеспечением профессиональной преемственности поколений работников филиала.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО» ОХК «Уралхим»:

— Сотрудники филиала «Азот», безусловно, достойны быть на Доске Почета наставников России. Опытный инструктор — это отличный помощник, хорошая страховка от любых рисков. Важно, что молодые специалисты, которые приходят на работу в филиал «Азот», имеют возможность перенять знания и умения своих коллег. Это и есть главная цель системы наставничества. Приятно, что лучших наставников «Азота» теперь будет знать вся страна.

Проект «Доска Почета наставников России» создан НП «ЦИТ» в апреле 2020 года, в качестве поддержки трудовых коллективов России в период пандемии. Число предприятий, представивших своих наставников для размещения на «Доске Почета наставников России», постоянно растет. Сегодня на сайте размещены портреты наставников 537 предприятий из 71 региона России.

Сайт проекта — https://www.cit.org.ru

Сюжет «Съемки фотопроекта»

по сообщению пресс-службы филиала «Азот»

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