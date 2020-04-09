«Клюква» запустила новый продукт — накопительное страхование жизни Для тех, кто давно хотел начать копить на большие цели! Поделиться Поделиться Твитнуть

Накопительное страхование жизни (НСЖ) позволяет застраховать свою жизнь и здоровье с помощью регулярных денежных взносов и получить при этом дополнительный доход по истечении срока страхования или выплату в результате наступления несчастного случая.

Как работает программа?

У вас есть финансовая цель (например, вы понимаете, что хотите купить отдельную квартиру подрастающему ребенку). Для достижения этой цели Вам нужна конкретная сумма денег в определенный срок. Чтобы осуществить задуманное, можно взять кредит или оформить полис накопительного страхования жизни.

В случае с НСЖ вам необходимо регулярно отчислять указанную в договоре сумму на протяжении выбранного периода времени. При этом ваша жизнь и здоровье будут застрахованы. По истечении срока действия договора или при возникновении страхового случая, вы (или ваш выгодоприобретатель) получите накопленную сумму, которую сможете потратить на любые цели. . Также вы сможете получить дополнительный доход в виде налогового вычета в размере 13% от ваших взносов, но не более 120 тыс.

Рассчитать сумму ваших накоплений и узнать потенциальную переплату, если бы вы взяли кредит на ту же сумму, можно здесь.

Узнать подробнее о программе накопительного страхования жизни можно по телефону 8 800 100 10 40 или в ближайшем отделении «Клюквы».

Сделайте выбор в пользу эффективного планирования будущего!

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