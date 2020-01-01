Олеся Максименко В субботу без холодной воды останется часть Мотовилихинского района Перми Это связано с ремонтными работами на ул. Лебедева Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В субботу, 16 октября, с 08:30 до 19:00 часть домов Мотовилихинского района Перми останется без холодного водоснабжения. Ограничение связано с проведением ремонтных работ у домов №13 и №18 по ул. Лебедева, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на ООО «Новогор-Прикамье».

Полностью холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах по адресам: ул. Лебедева, 9, 13, 20, 26, 28, ул. Н. Быстрых, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 17, 7а (ЦТП №32), ул. Чехова, 18, 20, 22, 24, 26, ч/с 25, 27, 29, 33, ул. Металлистов, 13, 13а, 15, 15а, 19, 18, 21, ул. Инженерная, 5, 6, 6а, 10, 12, 18, 12а (ЦТП №29), ул. Ким, 49,75, 69, 63, 61, 59, 57, 57а, 55, 53, 64, ул. Димитрова, 13.

Пониженное давление возможно на ул. Грачёва, 12, ул. Ким, 2, ул. Чехова, 2, 4, 6, 8, 4а (ЦТП №34), 14, 16, ул. Хрустальная, 13, 13а, 15, 17, 28а (ЦТП №35), 11, 28, 30, 32, 34, ул. Инженерная 3,4, ул. Индустриализации, 22, ул. Ким, 17, 17а, 19 и ЦТП №38 по ул. Ким, 15а: 5, 7, 9, 11, 13, 15.

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