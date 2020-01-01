Елена Синица «Справедливая Россия» и КПРФ определились с составами в гордуме Выбраны и руководители фракций Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Партии «Справедливая Россия — за правду» и КПРФ определились со своими составами в Пермскую городскую думу седьмого созыва. Проекты решений опубликованы на сайте гордумы.

Так, фракцию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» будут представлять Марк Коробов, Эдуард Мирзамухаметов, Дмитрий Фёдоров. Руководителем фракции в гордуме будет Дмитрий Фёдоров.





В состав КПРФ в думе вошли Илья Власов, Николай Гилёв,Сергей Медведев, Сергей Стенно, Геннадий Сторожев. Возглавит фракцию Илья Власов.





Заявлений об образовании фракций ЛДПР и «Новые люди» в думу не поступало.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.