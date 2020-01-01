Олеся Максименко Жители Полазны жалуются на незаконный сброс мусора в Камское водохранилище Люди намерены обратиться к властям и в надзорные ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

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Жители посёлка Полазна на протяжении нескольких месяцев наблюдают, как неизвестные с использованием спецтехники сбрасывают мусор на берег Камы и в акваторию реки, передаёт «Рифей-Пермь».

Как сообщают очевидцы, нарушители не предъявляют никаких документов, при этом в мусоре присутствуют битый кирпич, пластик, железо, арматура, рубероид, полиэтилен. По словам жителей, перед отсыпкой на берегу были вырублены кустарник и деревья, а сейчас неизвестные занимаются закапыванием мусора.

По мнению активистов Полазны, это наносит серьёзный экологический ущерб и самому водоёму, и береговой полосе. Жители намерены обратиться к местным и региональным властям, а также в надзорные ведомства.

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