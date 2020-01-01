В Перми пройдёт финальное шоу Всероссийского фестиваля- конкурса детских любительских цирковых коллективов Поделиться Поделиться Твитнуть

В следующую пятницу, 22 октября, на арене Пермского цирка состоится финальное шоу фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов(0+). Воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика и иллюзия — юные артисты цирка со всей России поделятся своим талантом со зрителями. Фестиваль организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам.

В событии примут участие 36 цирковых коллективов из разных городов России. В первые два дня фестиваля- 20 и 21 октября — им предстоит выступить на конкурсных смотрах перед профессиональным жюри, председателем которого в этом году впервые стал Эдгард Запашный.

«Я с большим удовольствием хочу поддержать всех тех ребят, которые решили принять участие в этом фестивале циркового искусства. Я знаю, что это большая ответственность и что для многих это либо первый шаг, либо ответственный шаг в продолжении карьеры, потому что в цирке очень важно правильно заявить себя, сделать так, чтобы тебя заметили, сделать так, чтобы ты был лучше остальных. Это очень тяжело. Всем желаю успеха и хороших выступлений!» — поддерживает участников Эдгард.

Лучшие из номеров под куполом цирка смогут увидеть зрители. Перед представлением — в фойе будет организована фотозона, а маленьких гостей встретят аниматоры.

Фестиваль организован с соблюдением требований Роспотребнадзора — по QR-кодам. Зрителям, старше 18 лет, необходимо иметь паспорт вакцинации или отрицательный результат ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию, выполненный не ранее чем за три дня до события или справку о перенесенном COVID (за последние 6 месяцев) и документ, удостоверяющий личность. Дети до 3 лет бесплатно без предоставления отдельных мест для сидения.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края. Организатор события — «Центр по реализации проектов в сфере культуры», соорганизатор — «Пермский государственный цирк».

Билеты уже в продаже в городских зрелищных кассах и в режиме онлайн.Событие доступно по Пушкинской карте.

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