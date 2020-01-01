Олеся Максименко В Перми переселена семья, более шести лет проживающая в аварийном доме Благоустроенное жильё она смогла получить только после судебного вмешательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Семья из восьми человек, проживающая в Перми по ул. Сокольская, 127, обратилась в краевую прокуратуру. Несмотря на то, что её дом был признан подлежащим к сносу ещё в 2015 году, право на благоустроенное жильё не было удовлетворено.

Кировский районный суд Перми признал требования жильцов и прокуратуры законными и обязал администрацию краевой столицы предоставить семье новое жильё взамен угрожающего жизни.

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