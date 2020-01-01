Андрей Стрельцов «Пермские медведи» потерпели первое поражение в чемпионате На своей площадке пермская команда уступила ЦСКА Поделиться Поделиться Твитнуть

В матче чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги «Пермские медведи» проиграли команде ЦСКА со счётом 24:29. Этот проигрыш стал для подопечных Валентина Бузмакова первым в сезоне. До этого они шесть раз праздновали успех.

В целом поединок прошёл в равной борьбе, решающим фактором в победе гостей стало мастерство их голкипера Киреева, который неоднократно выручал свою команду.

«Пермские медведи» переместились со второго на третье место в турнирной таблице. 23 октября они сыграют с командой «Чеховские медведи» в Подмосковье.

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