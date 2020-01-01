Олеся Максименко Предприятие в Лысьве признано виновным в загрязнении водного объекта Акты прокурорской проверки направлены в соответствующие ведомства Поделиться Поделиться Твитнуть

«Лысьва-Теплоэнерго» в своей основной деятельности — производство и передача теплоносителя — плотину не использует, а берёт только воду

По результатам прокурорской проверки ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» выяснилось, что предприятие допустило превышение в реке Лысьва предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, включая железо.

В отношении общества было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, акты прокурорского реагирования направлены в соответствующие ведомства, сообщает пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

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