Андрей Стрельцов «Парма» с победы начала выступление в розыгрыше Кубка ФИБА Европы На домашнем паркете пермяки обыграли чешскую «Опаву» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский БК «Парма Париматч» на классе обыграл первого соперника в Кубке ФИБА Европы. В среду в Перми со счётом 106:84 повержен чешский клуб «Опава».

После большого перерыва разрыв в счёте между командами достиг 21 очка. В итоге эта дистанция сохранилась до финальной сирены.

В составе победителей Марекс Мейерис набрал 18 очков, по 13 — Артем Забелин, Джеремайя Хилл и Эйгирдас Жукаускас.

Следующий матч в Кубке ФИБА Европы «Парма» проведёт 20 октября в Португалии, где сыграет с «Бенфикой».





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