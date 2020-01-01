Елена Синица Алексей Дёмкин: «Пропускная способность ул.Ленина и Комсомольского проспекта не изменится» Если ехать с рекомендованной скоростью, пробок не будет Поделиться Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект

Константин Долгановский

Главы Перми Алексей Дёмкин заверил горожан, что уменьшение числа автомобильных полос после реконструкции ул.Ленина и Комсомольского проспекта не приведёт к снижению пропускной способности улиц. Об этом мэр заявил во время прямого эфира на своей странице во Вконтакте 13 октября.

«Перед тем как принималось решение по реконструкции Комсомольского проспекта и ремонту улицы Ленина, специалисты рассчитывали меняющийся профиль улиц и пропускную способность. Я стараюсь уверить пермяков, что пропускная способность Комсомольского проспекта и улицы Ленина не изменится», — прокомментировал Алексей Дёмкин.





Он добавил, что участникам дорожного движения важно «не играть в шашечки, а двигаться в своей полосе движения». Если ехать с рекомендованной скоростью (50 км/ч), продолжает глава города, то все будут двигаться, не попадая в пробки.

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