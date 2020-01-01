Елена Синица
Алексей Дёмкин: «Пропускная способность ул.Ленина и Комсомольского проспекта не изменится»
Если ехать с рекомендованной скоростью, пробок не будет
Поделиться
Поделиться
Твитнуть
Главы Перми Алексей Дёмкин заверил горожан, что уменьшение числа автомобильных полос после реконструкции ул.Ленина и Комсомольского проспекта не приведёт к снижению пропускной способности улиц. Об этом мэр заявил во время прямого эфира на своей странице во Вконтакте 13 октября.
«Перед тем как принималось решение по реконструкции Комсомольского проспекта и ремонту улицы Ленина, специалисты рассчитывали меняющийся профиль улиц и пропускную способность. Я стараюсь уверить пермяков, что пропускная способность Комсомольского проспекта и улицы Ленина не изменится», — прокомментировал Алексей Дёмкин.
Он добавил, что участникам дорожного движения важно «не играть в шашечки, а двигаться в своей полосе движения». Если ехать с рекомендованной скоростью (50 км/ч), продолжает глава города, то все будут двигаться, не попадая в пробки.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Поделиться
Твитнуть