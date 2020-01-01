Олеся Максименко
Муфтий Пермского края призвал мусульман региона вакцинироваться
Анвар-хазрат Аблаев напомнил также о необходимости соблюдать меры предосторожности
Муфтий Пермского края Анвар-хазрат Аблаев обратился к мусульманам Прикамья с просьбой пройти вакцинацию от COVID-19.
Он напомнил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо до 70-80% вакцинированных, и призвал привиться как можно быстрее.
«И не следует забывать о медицинских масках, перчатках и соблюдении санитарно-гигиенической дистанции. Всё это для того, чтобы обезопасить близких и себя от опасной возможности заболеть», — добавил Анвар-хазрат Аблаев и призвал также лиц пожилого возраста по возможности ограничить общение.
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