Олеся Максименко Муфтий Пермского края призвал мусульман региона вакцинироваться Анвар-хазрат Аблаев напомнил также о необходимости соблюдать меры предосторожности Поделиться Поделиться Твитнуть

Анвар-хазрат Аблаев Фото: https://islam59.ru/

Муфтий Пермского края Анвар-хазрат Аблаев обратился к мусульманам Прикамья с просьбой пройти вакцинацию от COVID-19.

Он напомнил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо до 70-80% вакцинированных, и призвал привиться как можно быстрее.

«И не следует забывать о медицинских масках, перчатках и соблюдении санитарно-гигиенической дистанции. Всё это для того, чтобы обезопасить близких и себя от опасной возможности заболеть», — добавил Анвар-хазрат Аблаев и призвал также лиц пожилого возраста по возможности ограничить общение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.