Новый руководитель регионального Управления ФСБ представлен губернатору В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности региона Поделиться Поделиться Твитнуть

УФСБ по Пермскому краю

Константин Долгановский

В среду, 13 октября, губернатору Прикамья Дмитрию Махонину представлен новый начальник УФСБ России по Пермскому краю полковник Геннадий Анацкий. На должность он назначен указом президента Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обеспечением безопасности Пермского края.

Во встрече принимал участие бывший глава пермского УФСБ Виктор Задворный. Дмитрий Махонин поблагодарил его за совместную работу.

Задворный уже получил назначение и уезжает из Прикамья к новому месту прохождения военной службы.

Геннадий Анацкий родился в 1970 году. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. До назначения занимал должность первого заместителя начальника РУ ФСБ России по Тюменской области.

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