Олеся Максименко В Перми спрос на специалистов в сфере производства вырос на 16% Наибольшую зарплату предлагают сварщикам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса «Авито», в Перми число вакансий в сфере производства и переработки сырья и агропромышленном комплексе в третьем квартале увеличилось на 16% по сравнению со вторым кварталом. За год рост составил 48%.

При этом самой высокооплачиваемой работой является сварщик — средняя зарплата для этих специалистов составляет 50 тыс. руб. по стране и 44 тыс. руб. в Перми.

Также востребованными специалистами являются слесари — размер оплаты их труда за последние три месяца увеличился на 14% и составляет 40 тыс. руб. На 10% в краевой столице вырос спрос на мастеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.