Олеся Максименко Прокуратура Пермского края проведёт «прямую линию» по школьному питанию Поступившая информация станет поводом для проверок Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Тимур Абасов

В четверг, 14 октября, с 14:00 до 15:00 пройдёт «прямая линия» по вопросу организации качественного и бесплатного питания в школах Прикамья.

На вопросы ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры Татьяна Трушкова.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поступившая в ходе «прямой линии» информация может стать причиной проверок.

Позвонить на «прямую линию» и задать интересующие вопросы можно по телефону +7 (342) 233-56-53.

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