В Пермском крае за сутки заболел коронавирусом 561 человек Скончался 31 пациент с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 561 новый случай COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии. 292 пациента выздоровели, 31 скончался.

На сегодняшний день в ковидных отделениях больниц в тяжелом состоянии находятся 548 пациентов. Из них 212 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 108 436.

По состоянию на утро 13 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 прошли 801 527 человек. 648 620 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.





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