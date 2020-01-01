В Пермском крае за сутки заболел коронавирусом 561 человек
Скончался 31 пациент с COVID-19
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 561 новый случай COVID-19. Это новый антирекорд с начала пандемии. 292 пациента выздоровели, 31 скончался.
На сегодняшний день в ковидных отделениях больниц в тяжелом состоянии находятся 548 пациентов. Из них 212 подключены к аппаратам ИВЛ.
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 108 436.
По состоянию на утро 13 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 прошли 801 527 человек. 648 620 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.
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