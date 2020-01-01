Елена Синица Пермяка оштрафуют за номинальное исполнение обязанностей директора фирмы Размер штрафа может составить до 300 тыс.руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермские таможенники возбудили уголовное дело в отношении пермяка, который за вознаграждение оформил на себя организацию, в которой номинально исполнял обязанности директора. Об этом сообщает пресс-служба пермской таможни.

Поясняется, что в феврале 2020 года пермяк получил от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального руководителя юрлиц. Он должен был внести изменения в ЕГРЮЛ и предоставить свой паспорт.





С момента внесения записей в ЕГРЮЛ и по настоящее время подозреваемый не вёл какую-либо деятельность в этой организации.





За это предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Размер штрафа за это может составить до 300 тыс. руб.





Дело передано в ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю.

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