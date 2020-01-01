Промышленники из Пермского края могут получить субсидии на переобучение работников Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Правительство Прикамья утвердило порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» на переобучение и повышение квалификации работников. Так, промышленники региона смогут получить до 15 тыс. руб. из краевого бюджета на одного работника за весь период обучения, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Получателями субсидии могут стать предприятия-участники нацпроекта, прошедшие отбор и заключившие соответствующее соглашение с краевым минпромторгом. На эти цели на период 2021-2023 гг. из бюджета региона будет направлено по 8,8 млн руб. ежегодно. Данная программа позволит предприятиям при поддержке края в общей сложности переобучать не менее 600 работников в год.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин отмечал важность поддержки предприятий-участников нацпроекта.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а значит, и на стабильность региона. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников. Внедрение компаниями новых подходов в рациональности производственных процессов напрямую связано с себестоимостью продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью на рынке. От того, как мы вовлекаем компании в реализацию проекта, во многом зависит благополучие жителей региона.

Прием заявок на получение субсидии осуществляется с 7 октября по 8 ноября включительно. Подробная информация об этой мере господдержки доступна на сайте регионального Минпромторга.

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