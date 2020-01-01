Мария Сыропятова За девять месяцев в Пермском крае число незаконных рубок снизилось на 4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

За первые девять месяцев 2021 года в Пермском крае было выявлено 205 незаконных рубок леса, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Пермскому краю Виталий Данилов.

Наибольшее число таких преступлений приходится на Бардымский, Пермский, Очёрский, Верещагинский, Кунгурский и Гайнский районы.

За незаконную рубку леса по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса РФ можно получить штраф до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного до трёх лет.

По этой же части той же статьи суд может установить обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

В случае, если незаконная рубка велась группой лиц или лицом с использованием служебного положения, то сумма штрафа уже по второй части статьи составит от 500 тыс. руб. до 1,5 млн руб. или в размере дохода осужденного за период от трёх до четырёх лет.

По второй части 260 статьи УК РФ также можно получить принудительные работы на срок до четырёх лет со штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от 18 месяцев до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

Также можно получить наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от 18 месяцев до двух лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

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