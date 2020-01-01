Андрей Кузяев и Гавриил Гордеев в Перми расскажут, как на креативе сделать деньги Поделиться Поделиться Твитнуть

Форум для креативных предпринимателей REDLINE (16+) соберёт в столице Прикамья на площадке Morion Digital 23–24 октября художников, дизайнеров, архитекторов, маркетологов, пиарщиков и журналистов.

Форум креативной индустрии REDLINE 2021 соберёт более 300 профессионалов и экспертов, которые примут участие в трёх десятках мероприятиях деловой программы. В том числе десяти воркшопах, на которых участники будут разбирать кейсы из реальной жизни и искать ответы на главный вопрос: «Как на креативе сделать деньги?». Перед гостями выступят президент «Эр-Телеком» Андрей Кузяев, директор по развитию нового бизнеса СберМаркетинг Гавриил Гордеев, управляющий партнёр Blue Bird Sustainability Eastern Europe Светлана Бутянова, руководитель Агентства креативных индустрий департамента предпринимательства и инновационного развития правительства Москвы Гюльнара Агамова, креативный директор направления инновационных решений Mail.ru Group Дмитрий Втулкин, технический директор агентства Lyra Design & Event Матвей Новиков, директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров, руководитель проектного офиса «Пермь-300» Антон Клепиков, режиссёр Владимир Гурфинкель и другие.

— REDLINE 2021 — форум для креативных предпринимателей, которые понимают, что такое креатив и как на нём зарабатывать. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в нашу жизнь и наш бизнес. В этом году мы поговорим о креативе как о составляющей бизнеса, а также разберёмся: как заработать на креативе, почему креатив стоит дорого, как оценить креатив и как стать креативным предпринимателем. И, конечно, попробуем применить приёмы самых успешных креативных практик, — рассказывает один из организаторов форума Андрей Михайловский.

Отдельной темой станет грядущее 300-летие Перми. Участники и гости форума обсудят, как эффективно пиарить такие глобальные события, привлекать к ним максимальное внимание и инвестиции в регион.

Мероприятие пройдёт на площадке Morion Digital. Технопарк в сфере высоких технологий Morion Digital — один из крупнейших частных технопарков России. Резиденты технопарка — более 40 компаний от стартапов до корпораций, работающих в области высоких технологий — от современных систем связи и интернета вещей до робототехники и искусственного интеллекта.

Организаторы особо отметили, что «все антиковидные меры будут соблюдены, а гостей обеспечат санитайзерами, масками и перчатками».

Получить всю информацию о форуме можно на сайте www.redlineforum.ru. В связи с ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, при проведении мероприятия количество мест ограничено. Успевайте приобрести билеты.

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