Количество продавцов из Прикамья на AliExpress выросло на треть Число предприятий, реализующих свою продукцию на онлайн-рынке, достигло одной тысячи Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Одна из ведущих электронных торговых площадок «AliExpress Россия» фиксирует на своей платформе рост числа предпринимателей и самозанятых из Пермского края.

По данным пресс-службы маркетплейса, к началу октября количество продавцов из Прикамья, реализующих свою продукцию на онлайн-рынке, достигло одной тысячи. Из них 550 — это индивидуальные предприниматели, 300 — юридические лица, 150 — самозанятые.

Таким образом, за третий квартал 2021 года (с июля по сентябрь) число реализующих товары на торговой площадке представителей региона увеличилось на 250 участников (+33%).

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