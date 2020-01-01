Пермский «Уралхим» подвёл производственные итоги трёх кварталов 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми подвели производственные итоги за девять месяцев работы в 2021 году.

Общий объём выпущенной за этот период товарной продукции составил 688,3 тыс. т, что превышает уровень производства за девять месяцев 2020 года на 18% (на 102,8 тыс. т).

Выпуск карбамида за январь-сентябрь 2021 года составил 515,9 тыс. т, что превышает уровень производства за девять месяцев 2020 года на 16% (на 72,1 тыс. т).

Товарного аммиака за три квартала 2021 года было произведено 172,4 тыс. т, что выше уровня производства за аналогичный период прошлого года на 22% (на 30,6 тыс. т). Объём производства валового аммиака за девять месяцев текущего года составил 469 тыс. т, что на 16% (или на 65,9 тыс. т) больше, чем за девять месяцев 2020 года.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Увеличение объёмов произведённой продукции по сравнению с аналогичным периодом 2020 года связано с проведением в прошлом году длинного ремонта. Однако плюс к выработке в этом году дала не только прошлогодняя остановка производства. Среди факторов можно назвать повышение бесперебойности работы оборудования благодаря очень качественно проведённому в прошлом году ремонту и техническому перевооружению основных узлов. Также нужно отметить профессионализм персонала филиала «ПМУ», ведь успех создаётся именно руками людей.

По сообщению пресс-службы

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