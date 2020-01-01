В Перми могут открыться новые рестораны «Макдоналдс» Поделиться Поделиться Твитнуть

Макдоналдс в Перми / фото: snova-v-dorogu.ru

Сеть ресторанов «Макдоналдс» собирается расширить своё присутствие в Перми. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на министерство экономического развития, уже обсуждается размещение новых точек в нескольких локациях краевого центра.

Напомним, первый ресторан сети «Макдоналдс» открылся в Перми в конце 2011 года. Сейчас в городе работают пять кафе данной сети.

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