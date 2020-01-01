Олеся Максименко В Перми за хищение осуждена руководитель ТСЖ Она похитила более 166 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мотовилихинский районный суд Перми признал виновной в мошенничестве гендиректора сразу нескольких коммерческих организаций.

С сентября 2017 года по октябрь 2018 года она, будучи председателем ТСЖ «Крупской, 86 «а», похитила со счетов товарищества свыше 166 тыс. руб.

Женщина использовала поддельный протокол общего собрания собственников дома и заключила договор на проведение работ по капитальному ремонту инженерных систем теплоснабжения в доме по ул. Крупской, 86а.

Суд назначил ей штраф в размере 130 тыс. руб. и взыскал причинённый ущерб в полном объёме, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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